Téléphoner gratuitement pendant une journée !

Récemment, les abonnés de l’opérateur des services téléphoniques tunisien Tunisiana ont rencontré des problèmes le 9 et 10 Août derniers, impossible de téléphoner sur des plages de numéros téléphoniques. Pour montrer sa bonne foi, l’opérateur offre à ces derniers une journée de communications GRATUITES, plus particulièrement aux abonnés dont les numéros commencent par 22 et 20 ( 20 0XX XXX à 20 4XX XX ).

Pour ce, un sms sera envoyé aux utilisateurs pour les informer du commencement de leur journée de communications gratuites à partir du Lundi 20 Août. La gratuité du service sera appliquée à tous les appels nationaux ( fixes et mobiles ) sans limitations de temps.

Partager : Twitter

Facebook