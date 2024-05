Tunisiana signe enfin le contrat de licence 3G

C’est enfin officiel! Tunisiana et le ministère des Technologies signent finalement le contrat de licence 3G fixe et mobile de l’opérateur ce jeudi 24 Mai 2012.

En effet, Kenneth Campbell, directeur général de Tunisiana, et Mongi Zarouk, ministre des Technologies de l’Information et de la Communication, ont signé ce 24 Mai 2012 le contrat de licence 3G fixe et mobile pour lequel l’opérateur privé a proposé un montant d’acquisition s’élevant à la coquette somme de 250 millions de dinars.

L’opérateur Tunisiana devrait mettre sur le marché ses premières offres commerciales d’ici mi-juillet 2012, et ainsi, rejoindre Orange Tunisie et Tunisie Telecom qui exploitent déjà la 3G en Tunisie.

J’aime ça : J’aime chargement…