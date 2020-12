Nouvelle Audi A1 Quattro, un coup d’oeil pour ses ancêtres

La marque allemande, Audi, a dévoilé y a quelques jours le modèle Sport de sa petite citadine, Audi A1, baptisée Quattro en référence au passé de la marque en rallye.

Contrairement à la règle, la nouvelle sportive d’Audi n’a pas été nommée RS1 ou S1 (comme la RS5 par exemple) mais Quattro. Pour créer la convoitise, la marque a indiqué qu’une série limitée à seulement 333 exemplaires sera produite. Détail symbolique, les jantes de la nouvelle sportive ressemblent à celles des Audi Quattro du championnat du monde des années 70 et 80.

Coté motorisation, on retrouve un quatre-cylindres essence turbocompressé à injection directe 2.0 TFSI (déjà vu dans la Golf R et l’Audi S3) développant 350 Nm de 2.500 à 4.500 tr/min et produisant quelques 256 chevaux à 6.000 tr/min. Une boite manuelle à 6 rapports. Le petit bijoux nécessite seulement 5,7 secondes pour atteindre les 100 km/h avec une vitesse maximale de 245 km/h, un record dans la catégorie des petites citadines. Pour contenir cette puissance, la prestigieuse marque allemande a adopté des bas de caisse spécifique ainsi qu’un diffuseur modifié à double sortie d’échappement.

Pour l’habitacle, Audi reste fidèle à ses principes, la qualité de finition est aussi remarquable. Des sièges baquet en cuir noir surpiqué de rouge. Ce modèle sera disponible uniquement en blanc métallisé avec toit et arches de toit noir brillant. Des phares au xénon adaptatifs, un régulateur de vitesse, climatisation automatique, un capteur de pluie, allumage automatique des phares et éclairage d’ambiance à diodes, le tout en série.

La nouvelle A1 Quattro sera commercialisée au deuxième semestre 2012 et sera une concurrente redoutable pour la Clio RS, la Citroën DS3 Racing et la Mini John Cooper Works. Toutefois, aucun tarif n’a été mentionné pour le moment.

