Orlando et Miranda s’aiment même en étant divorcés

Vous y croyait vous à la séparation d’Orlando Bloom et de Miranda Kerr?! Un an après l’annonce officielle de leur séparation, ils sont toujours aussi proches. La belle ne rate pas une occasion pour affirmer qu’ils s’aiment beaucoup…

On ne comprend pas tout à fait la relation entre Orlando Bloom et Miranda Kerr. Le 25 octobre 2013, après trois ans de mariage, le couple a décidé de se séparer. Pourtant, on n’a pas l’impression qu’ils se sont vraiment séparés. L’ancien couple star d’Hollywood est toujours aussi proche pour Flynn, leur enfant unique et pour d’autres raisons qui nous échappent.

En effet, la belle a confié au magazine Elle australien qu’Orlando et elle sont de très bons amis et que cette relation est la chose la plus importante pour eux à part biensur leur fils Flynn. Le mannequin de 31 ans avoue qu’ils font tout pour protéger cette relation et son harmonie. Malgré cette séparation, la maman de Flynn assure qu’Orlando et elle s’aiment beaucoup et qu’ils se soucient l’un de l’autre.

Depuis cette séparation, on prête aux deux stars nombreuses relations mais aucun n’a été vraiment sérieuses. Récemment, les rumeurs s’acharnent sur la relation d’Orlando Bloom et de la jeune chanteuse Selena Gomez qui est âgée de 22 ans. Interrogé, l’acteur nie en bloc cette relation.

