Selena Gomez et Orlando Bloom de nouveau ensemble ?!

Selena Gomez et Orlando Bloom en couple? On a déjà entendu parlait de cela il y a quelques mois sans affirmation ni infirmation. Voilà que des photos font renaître une nouvelle fois les rumeurs.

Selena Gomez et Orlando Bloom ont été vus à l’aéroport de Los Angeles avec de plusieurs personnes. Sur la photo publiée par le Daily Mail, on voit Selena Gomez et au fond, on peut apercevoir Orlando Bloom avec un chapeau. Les deux stars ont pris l’avion ensemble.

Voilà des photos qui resèment le doute sur la relation entre la chanteuse et l’acteur. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on entendait parler d’une liaison entre ces deux-là. Les photos qui datent d’Avril publié par Page Six ont lancé la rumeur, on y voyait Selena Gomez et Orlando Bloom très proches après une soirée qu’ils ont quitté ensemble dans le même véhicule.

On ne sait plus si le beau brun et la jeune chanteuse sont uniquement amis ou plus. Il faut dire qu’une autre histoire les rassemble, celle de Justin Bieber et l’ex femme de l’acteur. En effet, le Canadien n’a pas caché son attirance pour le mannequin. Un détail qui a fortement déplaît à son mari à l’époque et le père de son enfant. L’apparition d’Orlando et Selena pourrait être une bonne revanche! Justin aime toujours Selena même s’ils ne sont plus en couple.