Kylie Jenner adepte du bistouri dès ses 16 ans !

Etre accro à l’esthétique s’est une banalité lorsqu’on est star. Il faut toujours être au top de sa forme même quand les années passent. Seulement être accro lorsqu’on n’a que 17 ans, c’est grave!!

Pour être toujours séduisante malgré les années qui passent, beaucoup de stars ont recours à la chirurgie esthétique et c’est d’ailleurs compréhensible. D’autres, on recours au bistouri pour se sentir mieux. Ce qui paraît peu normal par contre, c’est d’y avoir recours alors qu’on n’est même pas majeure!

Kylie Jener avait subi des opérations avant même ses 16 ans et ne peut plus s’en passer à présent. A 17 ans, la jeune femme est méconnaissable avec ce nouveau visage tout retouché. Il semble que la pression d’être soeur des Kardashian et jumelle d’un mannequin actuellement très connu est à l’origine de cette volonté de paraître toujours mieux.

Le pire dans cette histoire est que sa mère n’y voit aucun problème! Il s’avère que c’est une banalité dans la famille Kardashian -Jenner. Si l’on en croît Metly, Kris Jenner aurait donné un million de dollars à sa fille pour qu’elle se refasse une beauté ou plutôt s’offre un nouveau visage. Chose d’ailleurs faite puisqu’on a vraiment du mal à la reconnaître avec des traits super-tirés et une bouche beaucoup trop gonflée.

