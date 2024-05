Rob Kardashian se sent en trop, il se désintéresse du mariage de Kim

Les tensions entre Kim Kardashian et son frère se sont amplifiées, ce qui a poussé le jeune homme mal dans sa peau de ne pas assisté au mariage de sa soeur.

On était stupéfait de la réaction de Jay-Z le soit disant meilleur ami du marié qui a préféré aller en week-end avec sa femme plutôt qu’assister au mariage de Kanye et Kim mais on était loin d’imaginer qu’il y avait pire.

En effet, à cause d’une remarque déplacée faite par Kim Kardashian, qui a reproché à son frère de ne pas avoir fait d’effort pour perdre du poids, Rob vexé a décidé de prendre l’avion pour Los Angeles, peu avant la cérémonie.

Rien ne va plus entre Rob et sa famille qui semble ne plus le comprendre. D’ailleurs, une source confie à TMZ que le jeune homme était en larmes en prenant l’avion et qu’il avait décrit le mariage de sa soeur qui est tellement préoccupée par son apparence « conneries superficielles ». La source a ajouté que Rob est triste et ne se sent pas à l’aise.