L’affaire Solange/ Jay-Z fait encore du bruit et Beyoncé en souffre

Après le scandale de l’altercation de Solange et de Jay-Z, Beyoncé ne serait plus la Beyoncé qu’on connaisse. En effet, la chanteuse serait très mal dans sa peau à cause de ce problème familial diffusé dans tout le monde.

Il y a quelques semaines TMZ avait révélé une vidéo diffusant l’altercation entre le mari de Beyoncé et sa soeur. On y voyait Solange ,dans un ascenseur lors d’une after-party du Met Ball à New York,folle de rage et donnant des coups à Jay-Z. Un garde du corps a tenté sous le son mari.

L’histoire a pris de l’ampleur et le trio ne s’attendait pas que ce problème sortirait du cadre familial mais ce genre de scandale de se cache pas longtemps. Après un long silence, les stars ont déclaré par le biais d’un communiqué que tout était rentré en ordre et que la famille s’est ressoudée et que ce qui s’était passée est bien derrière eux.

Cependant, ce qui a été dit n’est pas vraiment ce qui a été appliqué car pour Beyoncé, l’histoire n’est pas du passé. En effet, la maman de Blue Ivy est toujours très affectée par cette altercation entre son mari et sa soeur. D’ailleurs, sur la vidéo, Beyoncé ne pouvait pas prendre parti et est restée immobile pendant que sa soeur frappait le père de son enfant.