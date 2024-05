Le prince Harry se trouve une blonde en attendant de reconquérir Cressida

Cela ne fait pas longtemps que le prince Harry est célibataire et pourtant il a été déjà aperçu avec une mystérieuse blonde! Il ne perd pas de temps le petit frère du prince William!

C’était au début de ce mois que le prince s’est envolé pour les Etats-Unis afin d’assister au mariage de l’un de ses amis à savoir Guy Pelly et si vous pensez que le prince Harry se sentait seul sans Cressida alors vous vous trompez sur toute la ligne car ce dernier a très rapidement trouvé une charmante compagnie.

Il s’agit d’une jeune blonde qui était également invitée au mariage de Guy Pelly et qui a fait tourner la tête à notre petit prince. Incroyable non!! Le magazine US Weekly a d’ailleurs rapporté le fait que le Prince charmé avait tout fait pour attirer cette blonde qui est issue d’une famille aisée originaire du Tennessee et il semble qu’il a réussi vu la suite!

La charmante demoiselle a en effet quitté la soirée en compagnie du prince Harry qui l’a emmené dans son appartement privé. La jolie blonde a d’ailleurs été fière d’avoir passé toute la nuit avec le prince d’après une source qui confie ce détail au magazine.

Seulement, cette soirée aura des conséquences bien négatives sur les chances de reconquérir Cressida Bonas. On verra comment fera le prince face à une situation pareille, nous ne pensons pas que son déhanché sur la piste de danse qui a charmé l’inconnue aura un effet sur Cressida.