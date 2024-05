Shakira dévoile comment perdre des kilos post-grossesse sans souffrir

Shakira n’a pas hésité à confier un complexe qui peut être celui de toutes les femmes après la naissance de leurs enfants, il s’agit de leur corps dans son intégralité. Mais, la Colombienne a su comment perdre naturellement ses kilos en trop… Voilà son secret…

Qui a dit qu’il faut souffrir pour être belle?! Shakira prouve le contraire! En effet, complexée par son corps après avoir donné naissance à son fils Milan, fruit de sa relation avec Gerard Piqué, la chanteuse a décidé de perdre ses kilos post-grossesse aussi naturellement que possible.

Pour cela, la star de 37 ans, ne s’est pas rendue affamée ni s’est tuer à faire du sport toute la journée. Eh oui!! On se demande alors ce qui a fait qu’elle retrouve aussi vite son corps de rêve! La compagne du footballeur Espagnole a confié qu’elle a retravaillé sa silhouette grâce à la Zumba et au basket.

La maman de Milan estime que faire des exercices doit être avant tout amusant et non quelque chose qui doit être faite contre coeur. C’est en s’amusant que les exercices deviennent plus efficaces et les efforts deviennent une partie de plaisir.