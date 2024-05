La raison de la séparation de Gwyneth Paltrow et de Chris Martin

On disait ne plus rien comprendre de l’histoire de Gwyneth Paltrow et de Chris Martin mais voilà qu’une source proche de cet ex couple confie la raison de cette séparation soudaine après 10 années de mariage.

Après 10 ans de mariage on se demande ce qui ne fonctionne plus subitement pour Chris Martin et Gwyneth Paltrow! On était loin de penser que le couple vivait une crise depuis un long moment.

En effet, un proche a confié à l’édition britannique de Closer que Chris et Gwyneth ont eu recours à plusieurs conseillers matrimoniaux afin de comprendre ce qu’il arrivait à leur couple. Ils ont beaucoup parlé entre eux pour cerner le problème et sont arrivés à la conclusion qu’ils s’entendaient plus en raison de leurs modes de vie qui sont très différents.

Leurs caractères le sont aussi a précisé la source d’où l’augmentation des disputes dès qu’ils se retrouvaient. Une situation devenue invivable! C’est ainsi que le couple a décidé de se séparer sans en faire tout un plat, une bonne stratégie pour préserver leurs enfants du choc.