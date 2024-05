Changement radical pour Selena Gomez couronné d’une pause bien méritée

Selena Gomez opère du changement dans sa vie et on peut dire qu’il est est radical! Après avoir supprimé de sa vie les soeurs Jenner qu’elle qualifie de toxiques, la jeune chanteuse a décidé de persévérer dans la purification de sa vie en éliminant toute personne qu’elle juge capable de perturber négativement le court de sa vie.

Sely ne s’arrête d’ailleurs pas là! Elle a fait le choix de se tenir à distance du son ex Justin Bieber qui l’a tellement fait souffrir et qui a été en quelque sorte responsable de son entrée en rehab en janvier durant deux semaines. De ce fait Selena se rapproche plutôt d’Orlando Bloom, un rapprochement encouragé par ses amis qui jugent que la chanteuse et actrice doit coûte que coûte sortir Justin de sa vie.

A 21 ans, la star a donc récemment décidé de prendre un peu de temps pour elle afin de réfléchir et envisager un avenir meilleur. C’est sur instagram qu’elle a annoncé prendre un petit break sans pour autant divulguer la durée de sa pause nécessaire.