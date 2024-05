Robert Pattinson: L’identité de la jolie blonde a été découverte

On se demandait tous qui est la jeune blonde avec qui Robert Pattinson a passé une soirée assez romantique. Cela n’a pas tardé, l’identité de la jeune femme a été dévoilé. Il s’agit d’Imogen Kerr, une mannequin pas très connue.

On mourrait d’envie de savoir qui est la fameuse blonde, la présumée petite amie de Robert Pattinson. Il faut dire qu’on a pas tardé à connaître son identité car personne est inconnue en côtoyant une star.

La jeune blonde avec qui Robert Pattinson a dîné en tête en tête n’est autre qu’ Imogen Kerre. ça ne vous dit rien?!! C’est normal c’est un mannequin qui n’est pas très connu, chose qui va vite changer si elle est vraiment la petite amie de l’acteur. Sortir avec une des stars les plus convoitées Hollywood est un coup de pub incomparable, un détail qui pourrait propulser sa carrière alors qu’elle n’est âgée que de 22 ans.

On se demande alors comment se sont rencontrés Robert et Imogen?! C’est simple une troisième personne a sûrement avoir dans cette rencontre. Cette personne n’est autre que Dakota Fanning qui est une des meilleures amies de Imogen et qui est l’une des actrices qui ont partagé l’écran avec Robert Pattinson dans Twilight.