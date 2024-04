Le nouvel album de Michael Jackson sera bientôt disponible

Quand des artistes décèdent, leur art ne meurent jamais.

En tout cas, c’est le cas de Michael Jackson. En effet, même après cinq ans de sa mort, sa maison de disque continue encore de travailler en son nom et ce, en préparant un nouvel album.

Les fans du king de la pop seraient certainement heureux de retrouver leur idole dans des nouveaux morceaux. L’album sera disponible dans quelques semaines.

Le site officiel du chanteur a annoncé que Epic Records, en collaboration avec la succession de Michael Jackson, sortira XSCAPE , un le nouvel album le 13 Mai 2014 . XSCAPE est produit par Epic Records, président et chef de la direction de LA Reid .

La liste des producteurs comprend de grands noms comme Timbaland, Rodney Jerkins, Stargate and John McClain.

Le nouvel album comportera huit morceaux. Une version Deluxe Edition de XSCAPE comprendra une sélection des enregistrements dans leur forme originale . Les deux éditions Standard et Deluxe sont disponible le 1er Avril en pré-commande sur iTunes.

Le titre de cet album honore le processus de désignation du titre comme le faisait Michael . Il a toujours choisi une chanson de l’album de nommer ses projets.

John Branca et John McClain , co- exécuteurs du testament de Michael Jackson ont déclaré: » Michael a constamment été à la recherche de nouveaux sons . Il était toujours pertinent et actuel . Nous remercions L.A. Reid pour sa vision.

