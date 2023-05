P. Diddy veut acquérir une demeure à 12 millions de dollars

L’excentrique roi du rap déménage ! Il vent sa propriété de 213 mètres carrés située au 66ème avenue car il recherche un appartement plus grand.

P. Diddy veut renouer avec son ancien standing tel qu’il l’avait lorsqu’il habitait son manoir de Star Island à Miami. Selon des sources proches du rapeur, ce dernier souhaite acquérir quelque chose de bien plus grand afin d’organiser de fabuleuses fêtes et autres réceptions.

Une source a déclaré au journal New York Post: « Diddy veut vivre au centre-ville , dans un grand appartement où il peut s’amuser et faire la fête sans déranger les voisins.« . L’appartement de New York où vit en ce moment Diddy est bien équipé selon le même journal. Il dispose, entre autres, d’une salle de piano, d’un système Crestron pour contrôler le son à travers tout l’appartement ainsi qu’un salon avec un écran plat intégré de 90 pouces.

Diddy – dont le vrai nom est Sean Combs – avait déjà estimé la vente à 8,5 millions $ en 2012. Selon le site TMZ , il aurait jeté son dévolu sur une propriété privée de Beverly Ridge d’une surface de 1000 m2 dont le coût est de 12,000,000 de dollars. Il attend néanmoins de rencontrer les membres de la copropriété avant de prendre sa décision, car il se peut que les règles établies ne lui conviennent pas. En effet, les grandes fêtes que donnent P.Diddy comportent un majordome et un service de sécurité sans compter le bruit. Le membres du quartier se disent assez «flexible» car eux même organiseraient leurs propre réceptions.

La propriété – que Kim Kardashian a pensé à acheter l’année dernière – a été construite pour Keyshawn Johnson en 2003, mais le sportif avait décidé de la revendre l’année suivante.