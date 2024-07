Vidéo: Le garçon de Kate Middleton et le Prince William

Enfin, le bébé tant attendu de part le monde est né.

En effet, Kate Middleton et le Prince William ont enfin vu naître leur premier enfin. C’est un garçon de 3,8 Kilos dont le nom est encore inconnu. Il est le prince de Cambridge avec rang d’altesse royale. Il est le troisième dans l’ordre de succession au trône.

Kate Middleton était rayonnante comme toujours, on oublierait même qu’elle avait accouché!

Comme Charles et Diana, le couple Kate/William a présenté leur premier fils au même endroit il y a 31 ans.

Ils ont même répondu à la presse brièvement. William a annoncé que « C’est un beau bébé, il est assez lourd et il a déjà plus de cheveux que moi. On réfléchit encore au prénom« . Tandis que Kate répétait sans cesse que c’est un « moment plein d’émotions« .

Le couple et le futur monarque ont regagné peu après leur résidence londonienne de Kensington Palace.

J’aime ça : J’aime chargement…