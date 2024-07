Liam Gallagher, le chanteur d’Oasis papa ?

Si Liam Gallagher est papa, il ne s’agit pourtant pas là d’un heureux événement pour l’ex-chanteur d’Oasis et les félicitations ne sont pas à l’ordre du jour

Le chanteur est actuellement poursuivi par le tribunal de New-York, après qu’une plainte a été déposée à son encontre par une journaliste people, Liza Ghorbani, qui affirme que Liam Gallagher n’est autre que le père de son enfant âgé de 1 an. La jeune maman lui réclame notamment une pension alimentaire. Le chanteur n’a pas fait de commentaire mais a de son côté attaqué en justice le New-York Post, le quotidien qui a révélé l’information. Il faut dire que le chanteur de 40 ans est un habitué des situations. Pour le moins embêtantes. Son attitude « provoc’ avait récemment conduit Liam Gallagher à être viré du stade du Real Madrid, lors de la rencontre mythique entre le Real et le Manchester City.

Pourtant, Liam Gallagher avait assuré avoir laissé définitivement son attitude de rock star derrière lui. Son passé sulfureux est cependant en train de remonter à la surface avec cette affaire de paternité non désirée. L’homme de 40 ans est marié à l’ancienne chanteuse des All Saints, Nicole Appleton, et a trois enfants de trois femmes différentes. Cela ne jouera sûrement pas en sa faveur au procès.

J’aime ça : J’aime chargement…