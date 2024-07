La fille de Whitney Houston s’est fiancée… avec son frère

Bobbi Kristina Brown, la fille de Whitney Houston s’est fiancée à son petit ami Nick Gordon.

Âgée maintenant de 20ans, Kristina a grandi avec Nick vu que Whitney Houston l’avait adopté officieusement quand il avait 12 ans.

Et la nouvelle n’est pas passée inaperçue, elle a été très critiquée sur le fait de se marier avec « son frère ». Kristina a donc décidé de réagir sur sa page Facebook:

« OUI, moi et Nick sommes fiancés. J’en ai assez d’entendre les gens dire ‘Berk, tu es fiancée à ton frère‘, ou ‘si Whitney était encore en vie, seriez-vous ensemble ?’ et ‘aurait-elle approuvé? Pour que les choses soient bien claires, nous ne sommes pas frère et sœur, et il n’est même pas mon frère adoptif. Ma mère ne l’a jamais adopté. En fait, maman était celle qui avait dit qu’elle savait que nous sortirions ensemble un jour. Ma mère me connaît mieux que vous tous. Les gens devraient arrêter de juger ma relation. C’est ma décision de choisir avec qui j’ai envie d’être. Oui, ma relation n’est peut être pas parfaite. Nous allons traverser des moments difficiles, comme dans toute autre relation. Et nous avons déjà traversé des moments difficiles. Peut être que vous n’approuvez pas ma relation. Peut être ne la respectez-vous pas. Jugez-moi, allez-y. Votre opinion ne regarde que vous. C’est ma vie pas la vôtre. Les décisions que je prends ne vous regardent pas.«

