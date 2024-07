Les raisons de rupture du Prince William et Kate Middleton

Ne vous inquiétez pas c’est de l’histoire ancienne, mais quand même…

Ces derniers mois, la presse people ne s’intéresse qu’au futur bébé royal. C’est pour cette raison que Michael O’Mara a décidé de faire revenir la presse au couple lui-même et ce en publiant un livre qui relate des raisons de la rupture entre Kate Middleton et le Prince William en 2007.

Dans un des chapitres du livre, Michaeal O’Mara explique ce qui a poussé Kate à échapper au prince à l’époque.

Selon l’auteur, le Prince a organisé plusieurs parties accompagnés par des filles à moitié nues, et il a pris des photos avec plusieurs belles femmes dans des poses provocantes. Suite à ces événements, Kate a rompu avec le prince et a directement fuit le pays en voyageant avec sa mère pour échapper aux journalistes.

Mais le prince a tout fait pour retrouver sa bien-aimée. Enfin, grâce à ses efforts remarquables, la séparation n’a duré que quelques mois et le Prince William a réussi a reconquérir Kate de nouveau et ils ont finalement officialisé leur amour avec un mariage, quatre ans plus tard.

Actuellement, le couple royal se préparent à accueillir leur enfant.

