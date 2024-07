Le nouvel amoureux d’Eva Longoria serait un candidat de son émission

Il n’y pas que Tony Parker qui a tourné la page, mais Eva Longoria aussi.

L’ex Desperate Housewives bient d’officialiser sa relation avec Ernesto Arguello. Il s’agit d’un candidat du show de télé-réalité dont Eva Longoria est la productrice.

Le nom de l’émission est Ready For Love (Prêt pour l’amour). Elle est diffusée aux Etats-Unis au printemps 2012. Et le concept est plutôt original en son genre: Eva Longoria jouait les entremetteuse pour caser sux candidats célibataires. Mais c’est elle qui a trouvé l’amour avec un de ses candidats, un charmant entrepreneur de 34 ans.

Dès les premiers épisodes de l’émission, Eva est devenu ami avec Ernesto. Et de là que sont nés des rumeurs sur une possible relation entre eux. Après un certain moment, Eva avoue: « Je crois que nous devons des remerciements à la presse, pour nous avoir poussé à ouvrir les yeux sur ce qu’on ne voyait pas. Je crois que notre relation est vraiment spéciale. Notre histoire a débuté par une profonde amitié ».

