Le sportif le mieux payé au monde [Il y a 10 ans]

Selon la liste 2013 du magazine américain Forbes diffusé jeudi, le golfeur américain Tiger Woods est redevenu le sportif le mieux payé du monde.

En effet Tiger Woods repasse devant le boxeur américain Floyd Mayweather, qui l’avait détrôné l’an dernier avec 78,1 millions de dollars de revenus en 2012 (incluant primes et contrats publicitaires). Le golfeur de 37 ans dominait le classement sans interruption depuis 2001.

Non loin derrière en deuxième position sur la liste, figure le Suisse Roger Federer, vainqueur de 17 tournois du Grand Chelem en tennis, et 2e cette année avec des revenus passés en un an de 52,7 millions de dollars à 71,5 millions.

Le 3e est le basketteur des Lakers Kobe Bryant (61,9 millions de dollars), le plus haut salaire de la NBA depuis trois ans, suivi en 4e place par LeBron James, la vedette de Miami, qui a gagné 59,8 millions de dollars.

Comme l’an dernier, le footballeur le plus riche du monde reste le Britannique David Beckham, 8e avec des revenus estimés à 47,2 millions de dollars. Il est suivi de près par Cristiano Ronaldo (9e, 44 millions) et Lionel Messi (10e, 41,3 millions).

Seules trois femmes, toutes des joueuses de tennis, font partie de ce classement, dont la première, Maria Sharapova, 26 ans, arrive à la 22e place : elle a gagné 29 millions de dollars. Les deux autres sont Serena Williams (20,5 millions, 68e) et la Chinoise Li Na, 85e avec 18,2 millions.

Le 100e et dernier de la liste est le footballeur camerounais Samuel Eto’o, qui a raflé l’an dernier 16,4 millions de dollars.