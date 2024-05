Angelina Jolie subit une ablation des seins

Triste nouvelle pour l’actrice hollywoodienne, Angelina Jolie révèle avoir subi une double mastectomie pour prévenir un risque très élevé de cancer du sein et des ovaires.

L’article à paru dans une tribune intitulée « Mon choix médical », publiée mardi 14 mai dans le New York Times. L’actrice américaine, âgée de 37 ans, et compagne de Brad Pitt déclare avoir subi cette opération, car elle porte un gène défectueux (BRCA1) qui accroît le risque de cancer.

Selon elle, un risque de 87 % qu’elle développe un cancer du sein et de 50 % un cancer de l’ovaire existaient avant l’opération. Elle affirme également que sa mère est morte à l’âge de 56 ans d’un cancer.

Elle écrit « Quand j’ai su quelle était ma situation, j’ai décidé de prendre les devants et de réduire les risques autant que possible. J’ai décidé de subir une double mastectomie préventive. » avant d’ajouter « J’ai commencé par les seins, le risque de cancer du sein étant plus élevé que le risque de cancer des ovaires, et l’opération est plus complexe. »

Elle précise encore « Désormais, les risques de cancer du sein ne sont plus que de 5 % ».

Angelina Jolie et Brad Pitt qui ont eu trois enfants et en ont adopté trois autres. « Je peux dire à mes enfants qu’ils n’ont plus besoin d’avoir peur de me perdre en raison d’un cancer du sein », rassure-t-elle.

Bon rétablissement Angelina !

