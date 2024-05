Entre Rihanna et Chris Brown, tout est fini!

Cette fois-ci, l’histoire très médiatique entre Chris Brown et Rihanna semble bien terminée. C’est le chanteur lui même qui l’a annoncé lors d’une interview pour une radio australienne, il dit en avoir eu marre des changzments d’humeur de la belle arbadienne et avoue qu’il ne peut plus passer tout son temps à s’occuper d’une personne si « jeune » et « instable ». D’autres rumeurs parle d’un autre raison de rupture; Chris Brown a fêté son anniversaire la semaine dernière à Las Vegas auprès de son ex Karrueche Tran. Riri semble etre blaissée par cet acte et largue Chris.

