Brad Pitt : “Jennifer a eu une grande importance dans ma vie”

Le magazine W fait beaucoup parler de lui ! Non seulement Brad Pitt en fait la couverture avec une magnifique photo en noir et blanc, mais l’acteur y parle aussi librement de sa relation avec Jennifer Aniston et se défend de l’avoir trompée avec Angelina Jolie : “On a tourné Mr et Mrs Smith durant un an. Et le tournage a continué bien après ma séparation avec Jen. Ça ne veut pas dire que j’ai eu une aventure pour autant. Je ne l’ai pas trompée. Je suis très fier de la manière dont ça s’est passé, plein de respect.”

Brad en profite également pour faire taire les rumeurs de disputes entre son ex et Angelina : “Jen est un amour. Je pense qu’elle s’est laissée un peu emporter. Et puis il y a aussi cette histoire de clash entre elle et Angie. C’est une invention ! Nous sommes toujours en contact. Jen a eu une grande importance dans ma vie, et moi dans la sienne.” L’acteur arrondit donc les angles après avoir confié qu’ il n’a jamais voulu avoir d’enfant avec Jennifer Aniston.

J’aime ça : J’aime chargement…