Le ministre de l’immigration Française se marie à une jeune Tunisienne immigrée

Selon le journal français Le Parisien, Le ministre de l’immigration et de l’identité nationale et du Développement solidaire, Eric Besson (52 ans) va bientôt se marier à une jeune tunisienne de 23 ans.

La vie amoureuse du ministre avec cette jeune tunisienne est le sujet de la presse française. Père de 3 enfants, Mr. Besson tombe raide amoureux de cette jeune femme.

Le Parisien informe que le ministre fêtera son deuxième mariage le 16 septembre prochain, après quoi, Eric Besson et sa tendre épouse s’envoleront à Tanger, au Maroc.

La charmante tunisienne qui partage la vie de Besson, Yasmine Tordjman, étudiante à Paris est l’arrière petite fille de Wassila Bourguiba, la femme de notre ancien président Mr. Habib Bourguiba et la petite nièce du producteur de cinéma, Tarek Ben Ammar.

Nous croyons que Mr. Besson est ferme avec les populations étrangères en France et n’est pas un grand admirateur des populations originaires du tiers monde installées en France. Mais, avec sa nouvelle vie amoureuse, nous pourrions conclure que Mr. Eric aime les immigrés et promeut la diversité culturelle et l’amour pluraliste en prévoyant d’épouser la jeune tunisienne.

L’ex-épouse, Sylvie Brunel, avait sorti un livre dans lequel elle racontait l’histoire de son couple et dénonçait l’attirance des hommes âgés pour des jeunes femmes.

Dans « Voici », le magazine Français, Sylvie Brunel a d’ailleurs déclaré : « Les hommes de pouvoir sont comme de la glu qui attire les petites mouches qui rêvent de se coller contre le papier, et c’est très dur à vivre pour les épouses »

