Match en Direct : Voir Nantes Lyon en Direct sur Internet

Ce soir voici comment regarder le match FC Nantes – Olympique Lyonnais en direct live Streaming sur Internet et à la télévision. Tout savoir pour voir le match en direct sur BeIN Sport.Le FC Nantes reçoit Lyon cet après-midi à partir de 14h00 pour le compte de la 24e journée du championnat L1. Un match très important et l’on s’attend à ce qu’il soit très disputé puisque 1 seul point sépare les deux équipes au classement qui sont presque collées où on retrouve l’OL 7e avec 34 points et les Canaris 9e avec 33 points.

Les hommes de Michel Der Zakarian ont enregistré 3 défaites lors des 5 derniers matches joués toutes compétitions confondues dont la récente élimination de la coupe de la Ligue contre le PSG. Les nantais n’ont donc plus que le championnat sur lequel ils se focaliseront pour jouer une place européenne. En championnat, les coéquipiers de Philip Djordjevic restent sur une défaite à Sochaux lors de la 23e journée.

En face, les Gones qui ont retrouvé le sourire avec 4 victoires dans les 5 derniers matches toutes compétitions confondues et une qualification pour la finale de la coupe de la ligue que l’OL disputera contre le PSG. Les hommes de Rémi garde restent tout de même sur une défaite en championnat à Rennes.

Match FC Nantes – Olympique de Lyon en Direct Streaming

Le match Nantes – Lyon est retransmis en direct à la télévision sur BeIN Sport. Dès 14h00, coup d’envoi du match Nantes – Lyon en direct. A la télévision sur BeIN Sport ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Nantes – Lyon en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.