Voir le Moto GP Argentine en Direct TV et Internet

Sur le circuit de Termas de Rio Hondo en Argentine

Pour la 2e épreuve de ce début de saison (quelle course de MotoGp à Portimao !!!), les pilotes ont rendez-vous sur le circuit Termas de Rio Hondo en Argentine.

En Argentine, le programme est chargé pour les pilotes du circuit MotoGP et les enseignements à l’issue du Grand Prix d’Argentine en direct seront sans aucun doute très nombreux : est-ce que Marc Marquez va s’adapter au circuit ? Est-ce que les officiels Yamaha vont répondre aux attentes qui pèsent sur leurs épaules avant le Grand Prix Argentine en direct live streaming ? Jorge Lorenzo va-t-il remonter la pente ? Avec 44 points de retard sur Marc Marquez, Jorge Lorenzo a un besoin urgent de reprendre l’initiative pour ne pas laisser son rival s’échapper au classement du Championnat du Monde de Moto GP. En embuscade, comptons sur Valentino Rossi ou Dani Pedrosa pour aller titiller les leaders.

C’est bien la lutte entre Marc Marquez et Jorge Lorenzo qui va retenir l’attention des medias ce week-end de moto en Argentine. Le pilote espagnol reste le grand favori sur le circuit. En effet, Marc Marquez semble décidément avoir beaucoup de marge en ce début de saison 2014 de MotoGP.

Le circuit de Termas de Rio Hondo’Austin est particulièrement bien adapté aux courses de MotoGP. Le Circuit de Termas de Río Hondo est situé à six kilomètres de la ville dont il porte le nom, dans la province de Santiago del Estero. Construit sur un terrain vaste de 150 hectares, le circuit a été inauguré le 11 mai 2008 lors de la venue du Championnat Touring Car Racing d’Argentine. Le circuit a entamé en 2012 des travaux de rénovation, d’élargissement et de modernisation afin de devenir le circuit le plus sûr et le plus moderne d’Amérique du Sud. Cela promet une course spectaculaire pour le G.P. Red Bull de la República Argentina 2014.

En tant que fan de moto, vous avez beaucoup de solutions pour regarder le Grand Prix à la télévision en direct, ou sur Internet en streaming puisque la chaine Eurosport diffuse la course en direct live et en intégralité sur TV et Web.

C'est ici même sur Tixup que cela se passe, vendredi, samedi et dimanche pour le MotoGP Argentina en direct streaming et en video replay.

