Voir le match Suède Belgique ce soir en direct TV et Internet

Voir le match Suède Belgique ce soir en direct à la télévision et en live streaming sur Internet > Et voilà, c’est ce soir que la phase de groupe se poursuit ; voici les ultimes minutes avant de découvrir les noms des prochains qualifiés pour la compétition ; la Suède se doit de réagir.

Avant l’Euro, ce groupe E composé de l’Italie, la Suède, la Belgique et l’Irlande se devait d’offrir un incroyable spectacle, ne serait-ce que par la présence d’un favori de l’Euro 2016, la Belgique.

Pourtant, dès le match d’ouverture du groupe, la Belgique est allé trébucher face à l’Italie. Si l’on savait que l’Italie se montrerait forte défensivement, très peu de personnes auraient pu penser que l’on trouverait une équipe capable de contrer aussi superbement ; pour la Belgique, le constat était simple, l’on avait perdu et il fallait réagir dans la deuxième journée.

Face à l’Irlande, l’on trouvait alors une formation de Belgique plus sure d’elle, mais sans réellement convaincre sur le terrain. Heureusement, la Belgique parviendra à inscrire son premier but dans la compétition, ce qui libérera les joueurs qui trouveront le chemin des filets à deux nouvelles reprises.

Cliquez ici pour votre le match en direct live streaming sur Internet

Voir le match Suède Belgique

Alors que la Belgique parviendra à s’imposer sur le score de trois à zéro contre l’Irlande, elle mettra, dès lors, un pied dans le prochain tour de l’Euro 2016 ; ce soir, face à la Suède, la Belgique pourrait rejoindre ; définitivement, l’Italie en huitième de finale.

Voir le match Suède Belgique ce 22 juin en direct sur M6

Il est possible de voir le match Suède Belgique ce mercredi 22 juin 2016, en direct dès 20 heures 45 sur la chaîne M6.

Pour la Suède, l’on ne voit réellement pas comment l’on pourrait réagir avec ce dernier match du groupe contre la Belgique. Si l’on sait que la Suède se montre très défensive, et ce, même lorsqu’elle doit s’imposer absolument, elle ne parvient pas à surprendre offensivement et le géant Suédois, Zlatan Ibrahimovic, est totalement absent sur le terrain.

Face à l’Irlande lors de la première journée, la Suède avait concédé l’ouverture du score et n’aura réussi à prendre le point du match nul, juste, car, un défenseur Irlandais aura inscrit un but contre son camp. Face à l’Italie ensuite, la Suède défendra ses cages plus qu’elle n’attaquera ; un comble lorsque l’on voit certains petits de la compétition n’hésitant pas à tenir tête aux plus grands ; l’on pense alors à l’Islande, la Hongrie, le Pays de Galles, ou encore la très surprenante Irlande du Nord, victorieuse contre l’Ukraine !

Dans de telles conditions, il semble très peu probable que la Suède parvienne à mettre à genoux une Belgique galvanisée par sa récente victoire. Même si cela devait être le cas et que la Suède parvenait à s’imposer puis à se qualifier en tant que meilleur troisième, l’on pourrait presque y voir une injustice, sauf si, bien entendu, la Suède arrivait sur le terrain dans un état d’esprit que l’on n’avait encore jamais vu.

J’aime ça : J’aime chargement…