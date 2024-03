Comment regarder le Grand Prix de F1 de Bahreïn en direct live TV : Résultat GP Formule 1, classement et vainqueur > Alors que ce week-end marque déjà la troisième manche du championnat du monde de Formule 1, les esprits s’échauffent et l’on constatera déjà quelques surprises et autres confirmations sur la piste.

Depuis le début de la saison de F1, de nombreux amateurs ; et même des pilotes, venaient émettre quelques doutes quant au spectacle qui serait proposé cette année. Pourtant, l’on assistera à un premier GP de Formule 1 assez intense, poursuivi d’un second, il y a tout juste une semaine, assez surprenant.

Car oui, si Ferrari avait réussi son début de saison, le Grand Prix de Chine ne permettra pas à Ferrari de décrocher une seconde victoire consécutive, mais offrira un retour ; en maître, pour Mercedes. En effet, en partant en tête dès l’entame du Grand Prix de F1 de Chine, Lewis Hamilton ne sera jamais inquiété, et disputera l’intégralité de la course loin devant ses adversaires.

Alors que beaucoup pensaient que Mercedes serait plus en retrait cette année, force est de constater que Lewis Hamilton parviendra à faire taire les on dit, et s’adjugera une belle victoire, tranquille.

Comment regarder le Grand Prix de F1 de Bahreïn en direct live TV : Résultat GP Formule 1, classement et vainqueur

Mais si l’on parle de spectacle, cela n’est pas sans raison. En effet, le Grand Prix de F1 de Chine sera marqué d’un moment historique, celui qui permettra à Max Verstappen de faire bien mieux que Michael Schumacher en son temps. Petit retour historique alors, afin de comprendre pourquoi le jeune pilote est rentré dans l’histoire.

Si vous désirez savoir comment regarder le Grand Prix de F1 de Bahreïn en direct live à la TV, sachez qu’il faudra vous rendre sur la chaîne Canal + Sport, à partir de 17 heures. Sur Internet, vous pourrez également retrouver le résultat du GP de Formule 1, le classement et le vainqueur de la course.

En 2006, Michael Schumacher partait de la sixième position pour s’adjuger ensuite la victoire ; cette remontée lui permettait de s’offrir le record de la meilleure remontée sur le sol Chinois, un record qu’il conservera 11 années, avant de voir Max Verstappen exploser, littéralement, ce succès. Alors qu’il partait de très loin ; de la seizième position, le pilote Red Bull effectuera un incroyable Grand Prix pour finalement terminer sur le podium, à la troisième position. Cette remontée spectaculaire parvient également à prouver qu’il reste bien possible de dépasser avec ces nouvelles monoplaces, et l’on ne pourra que regretter un départ si lointain ; il ne fait nul doute que Max Verstappen ait pu créer l’évènement s’il avait débuté plus haut.

Au classement général, l’on retrouve donc deux pilotes à parfaite égalité, à savoir Lewis Hamilton ; vainqueur au GP de Chine, et Sebastien Vettel, gagnant de la première manche de la nouvelle saison de F1, du côté de Melbourne, en Australie.

Si la situation se poursuit ainsi, l’on ne pourra qu’espérer un spectacle toujours plus présent au fil des courses, et cette nouvelle saison pourrait bien donner raison à ces monoplaces. Dans tous les cas, le Grand Prix de F1 de Bahreïn se veut déjà décisif dans son résultat et au classement général, puisque le vainqueur ; s’il est un des pilotes que l’on vient de citer, pourrait prendre un avantage moral non-négligeable.

L’an passé, c’était Nico Rosberg qui s’était imposé au Grand Prix de F1 de Bahreïn, mais la situation ne risque plus de se répéter, ce dernier s’étant retiré de la Formule 1 la saison passée.

