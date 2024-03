Milan San Remo : Voir la Course en Direct TV et sur Internet, la première grande Classique

Voir Milan San Remo 2022 en direct à la télévision et sur Internet : voici comment faire pour ne rien rater de la première grande Classique de la saison. Milan San Remo, voilà une course que les fans de cyclisme ne voudront pas rater aujourd’hui.

Celle que l’on surnomme la Primavera (que l’on traduit par Classique Printanière), est une course de cyclisme sur route reliant Milan à San Remo qui a vu le jour pour la première fois en 1907. Dotée d’une longueur d’environ 300 kilomètres, la Classique Milan-San Remo est la plus longue course professionnelle d’un jour dans le cyclisme, et Milan-San Remo de cette saison ne déroge pas à la règle. En plus d’avoir un poids historique dans la discipline, Milan-San Remo est souvent considérée comme un monument du cyclisme, auxquels s’ajoutent par exemple le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, ou encore Liège-Bastogne-Liège ; il n’est donc pas rare de voir les meilleurs coureurs du plateau se donner rendez-vous ici, même si le parcours, dans sa généralité, vient favoriser les sprinteurs.

Bien que le tracé se veuille essentiellement plat, les coureurs peuvent toutefois rencontrer quelques ascensions intéressantes, même si ces dernières restent largement en dessous de ce que le Tour de Lombardie peut faire, cette dernière, toujours une Classique Italienne, est, en revanche, destinée aux meilleurs des grimpeurs.

Ce samedi les fans de cyclisme peuvent facilement voir la course Milan San Remo en direct à la télévision. C’est la chaîne Eurosport, habituée aux retransmissions de courses cyclistes tout au long de la saison, qui assure la diffusion de Milan San Remo 2022. Notez bien l’heure du début de la retransmission de la Classsique Primavera : 9h40. Voilà un horaire qui permettra de ne rien rater du Milan San Remo 2022. En streaming sur Internet il est également possible de voir la course aujourd’hui. Sur ordinateur, téléphone ou tablette, vous n’aurez aucun mal. De nombreuses solutions de diffusion sur Internet existent pour contenter tous les fans de cyclisme. Pour tout savoir et voir Milan San Remo 2022, revenez-ici sur Tixup un peu avant le début de la retransmission de la course. C’est aussi simple que cela.

Au fil des ans, certains coureurs cyclistes se sont montrés à leur avantage lors de Milan-San Remo, et l’on pense alors naturellement au Belge Eddy Merckx. Avec sept victoires au total, le sprinteur se permet de devancer un Italien sur ses terres, puisque Costante Girardengo n’aura connu que six succès ici. En revanche, le record d’Eddy Merckx ne risque pas de tomber de sitôt, les coureurs en activité sont très loin du compte, avec seulement une victoire pour les meilleurs. En effet, les dernières éditions de Milan-San Remo ont permis à de nombreux acteurs cyclistes de s’imposer sur les tracés relativement plats et permet alors un classement assez homogène. Lors des cinq dernières années, cinq coureurs différents se sont imposés, comme Alexander Kristoff, Simon Gerrans, ou encore John Degenkolb.

Bien que la Classique qu’est Milan-San Remo ne propose pas réellement de grandes difficultés au fil de son parcours, la longueur du tracé permet toutefois d’assister à de véritables confirmations, ou, au contraire, à un manque d’entraînement. Avec plus de 300 kilomètres parfois ; comme pour cette édition 2016 de Milan-San Remo, les organismes sont soumis à rude épreuve et le manque d’endurance peut jouer des tours à certains en ce début de saison ; des sprinteurs s’étant échappés lors du départ peuvent très bien se faire rattraper dans les derniers mètres, comme ce fut le cas en 2012 pour Vincenzo Nibali et Fabian Cancellara, qui se seront fait dépasser par Simon Gerrans.

Si voir Milan-San Remo 2016 permet de constater que cette épreuve de cyclisme est bien la première grande Classique de la saison, c’est notamment pour l’intensité qui règne durant cet évènement ; pour réussir à s’imposer, il faut faire preuve d’une grande endurance, tout en déjouant les pièges du tracé ; quelques ascensions peuvent mettre à mal des sprinteurs et même une petite ascension peut se montrer décisive. Milan-San Remo 2016 propose cela, avec quelques cols à franchir qui possèdent des pourcentages de plus de 7 % sur quelques centaines de mètres.

Chaque édition dévoile alors un parcours d’une certaine longueur ; souvent plus de 290 kilomètres, avec son lot de passages marquants. Pour sa 108e édition, la Classique Milan-San Remo ne déroge pas à la règle et c’est 291 kilomètres qu’il va falloir parcourir pour s’adjuger un succès précieux et débuter la série des Monuments du cyclisme par une victoire.

Pour regarder le cyclisme en direct à la TV ; et notamment pour voir la Classique Milan-San Remo en vidéo, les amateurs de cyclisme devront certainement se rendre sur la chaîne L’équipe, ayant acquis les droits de retransmission ; une belle journée en vue, qui offrira son lot de péripéties, et qui se terminera, sans nul doute, par un massif sprint à l’arrivée ; de quoi pousser les coureurs dans leurs derniers retranchements.

Cette Classique Milan-San Remo n’offre pas de réelles difficultés, puisque l’on notera que deux montées ; très légères, sur l’ensemble du parcours. Rien de quoi bouleverser les habitudes d’un parcours établi depuis de nombreuses années, mais peut-être suffisant pour chambouler un classement capable d’évoluer jusqu’à la dernière difficulté.

Ici, l’on notera encore la présence de 25 équipes, dont AG2R La Mondiale, FDJ, BMC, Cannondale, Movistar, Sky, ou encore Orica. Les coureurs présents n’hésiteront alors aucunement à puiser dans leurs ressources pour décrocher une victoire, honorable et emblématique au cours d’une carrière ; en plus de s’offrir un bon entraînement, en vue du calendrier prévu.

