Découvrez le Programme du Paris Nice 2023 : Parcours, Etapes, Coureurs

Découvrez le programme du Paris Nice 2023 : Parcours, étapes, coureurs > Le Paris-Nice 2023 est l’une des courses les plus prestigieuses de la saison cycliste et nous sommes impatients de voir ce que cette édition a à offrir. Cette année, le parcours s’étend sur plus de 1 200 kilomètres et se déroule du 5 au 12 mars. A travers huit étapes, les coureurs devront faire face à des profils variés allant des sprints aux montagnes, en passant par les vallons et le contre-la-montre par équipe.

Programme du Paris Nice 2023 : Parcours, étapes, coureurs

Créée en 1933, la compétition du Paris Nice aura très vite réussi à s’imposer dans les esprits, puisqu’elle est la première grande compétition à étape de l’année. Apparaissant comme un entraînement honorifique parfait pour les concurrents, il n’est pas rare d’y découvrir les meilleurs coureurs cyclistes, dont certains entendent bien marquer de leur empreinte ce Paris Nice.

Les étapes du Paris Nice 2023

La course débutera par une double boucle autour de La Verrière, dans les Yvelines [2]. Cette première étape s’étend sur 169,5 kilomètres. Ensuite, les coureurs se dirigeront vers Bazainville, puis Dampierre-en-Burly et Saint-Amand-Montrond. La cinquième étape les emmènera à La Loge des Gardes avant d’aller à Saint-Symphorien-sur-Coise, Saint-Paul-Trois-Châteaux et enfin Tourves.

Quelles sont les étapes que vous devez voir absolument ?

Comme mentionné précédemment, les coureurs devront faire face à des profils variés tout au long de la course. Les étapes 1, 2 et 3 seront principalement destinées aux sprinteurs, tandis que les étapes 4 et 6 conviendront mieux aux baroudeurs. Les étapes 5 et 7 seront plus difficiles, avec des ascensions du Mont Ventoux, à cocher dès maintenant. Enfin, la huitième étape sera le contre-la-montre par équipe.

Les coureurs à suivre sur le Paris Nice 2023

Le Paris-Nice 2023 attire toujours les meilleurs coureurs du monde. Cette année, nous avons hâte de voir les performances de coureurs tels que Tadej Pogacar, Julian Alaphilippe, Primoz Roglic, Richard Carapaz, Egan Bernal et bien d’autres encore. Ils devront faire face à des concurrents coriaces, mais ils sont tous prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Bien sûr, nous ne pouvons pas prédire l’avenir, mais nous sommes sûrs qu’il y aura des surprises au cours de cette édition de Paris-Nice. Peut-être verrons-nous des outsiders émerger et défier les grands favoris, ou peut-être assisterons-nous à des rebondissements inattendus. Une chose est sûre, il y aura de l’action et du suspense jusqu’à la dernière étape.

Le Paris-Nice 2023 est un événement cycliste incontournable et nous avons hâte de voir ce que cette édition a à offrir. Avec des coureurs talentueux, des profils variés et des surprises potentielles, cette course sera un véritable régal pour les fans de cyclisme.