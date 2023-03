Etape de Paris Nice : Voir la Course en Direct TV et en Vidéo sur Internet

Etape de Paris Nice : voici comment regarder l’étape d’aujourd’hui de Paris Nice cet après-midi en direct live streaming sur Internet et en direct à la télévision. Fans de cyclisme, ne ratez pas une minute de la diffusion de Paris Nice maintenant.

La saison est lancée ! C’est parti pour l’édition 2023 de Paris-Nice. Quelques semaines avant l’arrivée imminente des plus belles classiques de printemps, rendez-vous avec la première course par étapes majeure de la saison.

Paris Nice 2023 en Direct

La Course au Soleil est de retour pour sa 81e édition, du 5 au 12 mars 2023. Les coureurs s’élanceront de La Verrière, dans les Yvelines, pour un parcours de plus de 1 200 kilomètres jusqu’à Nice [4]. Les huit étapes, dont un contre-la-montre de 32,2 km, offriront aux coureurs des profils variés, avec des montées, des descentes et des parcours plats.

Etape de Paris Nice en Direct TV et en Streaming sur Internet

Aujourd’hui, l’étape est retransmise en direct à la télévision sur France 3 et sur Eurosport. En live sur ces deux chaînes, il est très facile de regarder la course jusqu’à l’arrivée de l’étape du jour.

En plus de la télévision avec France 3 et Eurosport, les fans de cyclisme peuvent tout aussi bien regarder l’étape du jour sur Internet. Nombreuses sont les possibilités offertes de profiter d’une diffusion en ligne, sans engagement et en illimité. Sur ordinateur, téléphone ou tablette, il est facile et rapide de profiter de la course sur Internet. Pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début de l’étape du jour et choisissez la solution de diffusion que vous préférez.

Retransmission en Direct Parsi Nice 2023

Etapes de Paris Nice 2023 à Voir en Direct : les Immanquables

La première étape, qui aura lieu le 5 mars, consistera en une double boucle autour de La Verrière, pour un total de 169,5 km. La deuxième étape reliera Bazainville à Fontainebleau sur 163,7 km, tandis que la troisième sera un contre-la-montre individuel de 32,2 km à Dampierre-en-Burly.

Les favoris pour cette édition sont le Danois Jonas Vingegaard, deuxième du Tour de France 2021, et le Slovène Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France et champion du monde en titre [1]. Cependant, d’autres coureurs pourraient surprendre, notamment les Français Thibaut Pinot et Julian Alaphilippe.

Comment les coureurs s’en sortiront lors de la cinquième étape ? Cette étape reine de Paris Nice 2023 se terminera au sommet du Mont Ventoux, un lieu emblématique de la course cycliste et l’une des montées les plus difficiles de France. Cette étape pourrait changer la donne dans la course et voir les favoris batailler pour le maillot jaune.