Voir le Match Lens Lille en Direct TV et Internet

Voici comment voir le match Lens Lille ce samedi à partir de 17h00, un match qui est retransmis en direct à la télévision et en live streaming Internet sur Prime Vidéo.

Le LOSC se déplace au RC Lens ce samedi 4 mars 2023 pour la derby du Nord. Ca promet ! A partir de 17h dans le cadre de la journée du championnat de France de football Ligue 1, un match qui est retransmis en direct à la télé sur Amazon Prime Vidéo et en live sur Internet.

Lens Lille en direct tv et straming sur Internet

Lille et Lens s’affrontent ce soir à partir de 17 heures en match avancé de la journée du championnat de France de football, un match qui sera diffusé en direct à la télé sur Amazon Prime Video et également sur le site Internet de la chaîne de diffusion du football français cette saison.

Le samedi 4 mars à 17 heures, les supporters de Lens et de Lille se préparent à vivre l’un des événements les plus attendus de la saison de Ligue 1. En effet, le derby tant attendu entre les deux clubs rivaux se tiendra au stade Bollaert-Delelis de Lens. Alors que la tension monte entre les deux camps, nous nous sommes penchés sur l’historique du derby, les dernières nouvelles de chaque équipe et les attentes des supporters pour ce match décisif.

L’historique du Derby du Nord

Le derby entre Lens et Lille est l’un des plus anciens et des plus intenses de France. Depuis leur première rencontre en 1937, les deux clubs se sont affrontés à 63 reprises en championnat. Le bilan est assez équilibré avec 21 victoires pour Lens, 19 pour Lille et 23 matchs nuls. Cependant, il est important de noter que la rivalité entre les deux clubs dépasse largement le cadre sportif. En effet, elle est ancrée dans l’histoire et la culture des deux villes et est devenue une véritable institution.

Les dernières infos de Lens Lille

Les deux équipes abordent ce match dans des états de forme différents. D’un côté, Lens est en pleine confiance après une série de résultats positifs, notamment une victoire contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France. De l’autre côté, Lille vient de se faire éliminer de la Coupe de France par Lyon, ce qui a suscité de nombreuses interrogations quant à leur forme actuelle.

En termes de classement, Lille est actuellement 3ème avec 55 points, tandis que Lens est 5ème avec 47 points. Cependant, le match de samedi pourrait changer la donne et bouleverser l’équilibre des forces en présence.

Les supporters au taquet avant RC Lens LOSC

Le derby Lens-Lille est l’un des matches les plus attendus de la saison pour les supporters des deux clubs. Les supporters de Lens, en particulier, ont exprimé leur enthousiasme pour ce match depuis des semaines, avec des manifestations de soutien dans toute la ville. De leur côté, les supporters de Lille espèrent que leur équipe pourra se racheter après leur élimination de la Coupe de France.

En fin de compte, ce match promet d’être l’un des plus chauds et des plus intenses de la saison. Les supporters des deux camps peuvent s’attendre à une atmosphère électrique, une bataille acharnée sur le terrain et une rivalité intense entre deux villes passionnées par leur football.

Le derby tant attendu entre Lens et Lille promet d’être l’un des événements les plus marquants de la saison de Ligue 1. Avec des équipes en forme différente, une rivalité historique et des supporters passionnés, ce match s’annonce comme un moment inoubliable pour tous les amateurs de football. Nous avons hâte de voir le déroulement de cette rencontre et espérons que les supporters des deux camps pourront profiter d’un spectacle à la hauteur de leurs attentes.

