Regarder le Grand Prix de F1 de Bahreïn en Direct TV et Internet

Voici comment voir le Grand Prix de F1 de Bahreïn en direct live sur Internet et à la TV : vous saurez tout ici. Résultat GP Formule 1, classement et vainqueur, rien ne vous échappera du championnat du monde de Formule 1.

Le circuit du Grand Prix de F1 de Bahreïn est l’un des plus modernes et des plus avancés technologiquement au monde, avec une longueur totale de 5,4 km et 15 virages. Le circuit a été inauguré en 2004 et a depuis accueilli de nombreuses courses de Formule 1 et d’autres événements de sport automobile de premier plan. La course de Bahreïn est également connue pour ses nombreux rebondissements et ses surprises. L’année dernière, la course a été remportée par Lewis Hamilton, qui a réussi à battre son rival Max Verstappen dans un final palpitant. Cette année encore, nous pouvons nous attendre à des courses passionnantes et imprévisibles.

Quelques minutes avant le début de la course, sélectionnez la solution de diffusion du GP F1 Bahreïn (important : rafraîchissez la page pour afficher les liens en temps réel)

Le programme du Grand Prix de F1 de Bahreïn

Le Grand Prix de Bahreïn est un événement très attendu chaque année, et cette édition ne fait pas exception. Les essais libres 1 débuteront à 12h10 heure française (11h10 heure locale) le vendredi 3 mars 2023 sur Canal+ Sport. Les fans pourront suivre les essais libres 2 à partir de 15h40 heure française (14h40 heure locale) le même jour sur Canal+ Sport. Les qualifications F3 débuteront à 13h55 heure française (12h55 heure locale).

Comment regarder le Grand Prix de F1 de Bahreïn en direct live

Si vous désirez savoir comment regarder le Grand Prix de F1 de Bahreïn en direct live à la TV, sachez qu’il faudra vous rendre sur la chaîne Canal +, à partir de 15h50. Sur Internet, vous pourrez également retrouver le résultat du GP de Formule 1, le classement et le vainqueur de la course.

Le jour de la course, les fans pourront suivre la F1 en direct à partir de 17h heure française (16h heure locale) sur Canal+ et Canal+ Sport. En Belgique, les fans pourront suivre la course sur Tipik/RTBF. Pour les fans qui souhaitent suivre les derniers développements de la course, il est également possible de se connecter sur les réseaux sociaux et de suivre les commentaires en direct de la course sur Twitter et Facebook.

Comment regarder le Grand Prix de F1 de Bahreïn en direct live streaming

La F1 à Bahreïn

Le Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn est un événement sportif majeur qui attire chaque année des milliers de passionnés de sport automobile à travers le monde. Cette année, la course se tiendra le 5 mars 2023 sur le circuit de Sakhir, et les fans de F1 sont déjà impatients de voir les pilotes en action. Mais quels sont les détails du programme TV de l’événement, et quels sont les horaires à ne pas manquer? Nous avons enquêté sur le sujet et voici ce que nous avons découvert.