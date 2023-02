Le Street Workout : Comment vous Mettre Facilement à ce Sport Original ?

Vous vous demandez certainement comment vous pouvez commencer à pratique le Street Workout. Et surtout, comment vous y prendre concrètement. Nous vous expliquons tout sur le Street Workout, avec toutes les informations nécessaires pour vous lancer dans cette pratique sportive tendance.

Street Workout : le programme

Qu’est-ce que le Street Workout ?

Le Street Workout est une discipline sportive qui a gagné en popularité ces dernières années. Ce sport consiste en une série d’exercices physiques au poids du corps, réalisés dans un environnement extérieur tel que les parcs ou les terrains de jeu.

C’est un sport complet qui nécessite force, endurance, coordination et souplesse. Avant de commencer, vous devez vous fixer des objectifs clairs et précis. Voulez-vous travailler sur votre force, votre endurance, votre agilité ou votre souplesse ? Définissez vos priorités pour orienter votre pratique sportive efficacement.

Le Street Workout est une méthode d’entraînement qui mélange la musculation et la gymnastique. Contrairement à la musculation traditionnelle, où l’on utilise des équipements de salle de sport, le Street Workout se pratique en utilisant uniquement son propre poids corporel. Les exercices typiques comprennent des tractions, des dips, des pompes, des squats, des planches et des mouvements de gymnastique tels que les muscle-ups et les handstands.

Street Workout : Quel Equipement ?

Ensuite, vous devez vous équiper. Contrairement à d’autres sports, le Street Workout ne nécessite pas beaucoup de matériel. Cependant, il est essentiel d’avoir des vêtements confortables et des chaussures adaptées pour éviter les blessures. Vous pouvez également investir dans une paire de gants pour améliorer votre prise en main sur les barres et les anneaux.

Les équipements essentiels pour la pratique du street workout en plein air.

Les stations de street workout sont souvent composées de plusieurs modules, chacun proposant une variété d’exercices pour travailler les différents groupes musculaires du corps. Les zones d’évolution ont été spécialement conçues pour garantir la sécurité des utilisateurs en minimisant les risques de contact physique entre eux. Certains modèles sont équipés de barres parallèles, de barres asymétriques, de barres de traction, de planches de saut et d’autres agrès adaptés aux différents niveaux et objectifs d’entraînement.

Les accessoires utiles pour une performance optimisée

Les gants sont un accessoire indispensable pour protéger les mains et améliorer la prise lors des exercices sur les barres et les anneaux. Les bandages de poignet et les manchons de coude sont également utiles pour éviter les blessures et les douleurs articulaires, tandis que la magnésie liquide est utilisée pour améliorer l’adhérence des mains sur les agrès.

Il y a aussi des équipements plus spécifiques pour la pratique du street workout en intérieur ou en extérieur. Les anneaux de type TRX offrent une alternative intéressante pour la musculation au poids du corps. Les battle bars, le middle rack, le double dip, le six pack dip, l’abdominal bench, le bench dip et d’autres éléments peuvent être achetés individuellement pour créer un parcours personnalisé.

Du street workout à domicile : oui c’est possible

Il est également possible de se procurer des équipements pour les entraînements à domicile, comme des bandes de résistance, des kettlebells, des haltères, des ballons de fitness et d’autres équipements adaptés aux exercices de street workout.

Les vêtements adaptés au street workout

Enfin, il y a les vêtements pour la pratique du street workout. Les t-shirts, les shorts, les leggings et les chaussures doivent être confortables, résistants et adaptés à la pratique en extérieur. Les marques spécialisées dans le street workout proposent souvent des vêtements avec des designs originaux et des matériaux de qualité pour optimiser les performances et le style des pratiquants.

Une session-type de Street Workout

triceps dips sur les barres parallèles d’un parc en hiver : le street workout

Le Street Workout se compose de quatre méthodes d’entraînement :

le set-rep (séries et répétitions),

l’AMRAP (As Many Reps As Possible),

le circuit training

et le pyramid training.

Chacune de ces méthodes a ses avantages et ses inconvénients, il est donc important de choisir celle qui convient le mieux à vos objectifs.

S’échauffer : une Etape Essentielle du Street Workout

En ce qui concerne l’échauffement, il est crucial pour éviter les blessures. Vous pouvez commencer par une séance d’étirements dynamiques pour préparer vos muscles à l’effort physique. Ensuite, vous pouvez réaliser quelques séries d’exercices de base pour échauffer votre corps.

La pratique du Street Workout peut comporter des risques de blessure, surtout si vous ne respectez pas les règles de sécurité de base. Il est donc important de pratiquer dans des endroits appropriés, de bien s’échauffer et de ne pas surestimer ses capacités.

Des exercices variés et adaptés à vos objectifs

Les exercices de base en Street Workout comprennent les pompes, les tractions, les dips, les squats, les fentes, les crunches, les sit-ups, les toes to bar et les sauts en tout genre. Vous pouvez commencer par des séries de 10 à 15 répétitions pour chaque exercice, en augmentant progressivement la difficulté.

Pour commencer le Street Workout, il suffit de trouver un endroit approprié en extérieur, comme un parc ou une place, où vous pouvez utiliser des barres et des bancs pour effectuer vos exercices. Il est important de s’échauffer correctement avant chaque séance d’entraînement pour éviter les blessures. Il est également conseillé de commencer par des exercices simples et de progresser progressivement vers des mouvements plus avancés.

Des programmes des street workout sur mesure

Il est possible de trouver des programmes d’entraînement de Street Workout en ligne ou auprès d’un entraîneur personnel qualifié. Ces programmes peuvent vous aider à planifier des séances d’entraînement efficaces et à atteindre vos objectifs de fitness.

En conclusion, le Street Workout est un sport passionnant qui peut apporter de nombreux bienfaits à votre corps et votre esprit. En suivant les conseils donnés dans cet article, vous pouvez vous initier en toute sécurité à cette pratique sportive. Alors, qu’attendez-vous pour vous lancer ?

Street workout : les explications