Regarder le match OM PSG en direct : c’est possible

Regarder le match OM PSG en direct : Comment voir le replay du Classico de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain > Comme dans de nombreux championnats de football, il y a des journées qui sortent tout particulièrement du lot, et proposent une affiche sous haute tension, souvent considérée comme le Classico par excellence. Un simple clic et le tour est joué pour ne rien rater du match OM PSG.

Chaque pays a son Classico, et la France ne déroge finalement pas à cette règle. En Ligue 1, il y a deux formations que tout oppose depuis des décennies et le match entre les deux équipes se joue aussi bien sur le terrain que dans les allées du stade Vélodrome. Pourtant, premier coup de tonnerre pour ce Classico de Ligue 1. L’impossibilité des supporters Parisiens, de se rendre dans le stade de l’Olympique de Marseille. Là où se déroule cette rencontre de Ligue 1.

Dans la situation actuelle du classement de Ligue 1, ce match entre l’OM et le PSG pourrait bien être décisif, pour l’un, comme pour l’autre.

Résumons le programme de la soirée ! Le match de Ligue 1 Uber Eats opposant l’Olympique de Marseille (OM) au Paris Saint-Germain (PSG) a lieu ce soir, le dimanche 26 février 2023, au stade Vélodrome à Marseille. Le match débute à 20h45. Il est diffusé en direct sur Amazon Prime Video. Ce qui permet de voir le match en direct live streaming facilement ou à la télévision si vous préférez.

En France, la seule chaîne qui diffuse OM PSG en direct est Amazon Prime. Le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video est facturé 12,99 €/mois. Il permet de suivre 8 des meilleurs matchs en direct à chaque journée de Ligue 1. Le match peut aussi être suivi en direct sur Internet via les diffusions en live dans les différents pays. Dans ce cas, la solution technique pour voir le match en direct est de vous équiper d’un VPN. Ici sur Tixup, nous recommandons NordVPN pour accéder aux contenus géolocalisés de votre choix.

Ce match OM PSG est considéré comme un tournant pour les deux équipes. Vu leur place au classement de la Ligue 1, la rencontre s’annonce explosive et l’enjeu a rarement été aussi grand dans l’histoire des confrontations OM PSG.

Sur le papier, les chances de succès de l’OM ; dans le contexte actuel, sont basses. Mais l’Olympique de Marseille pourrait toutefois tirer bénéfice de la situation de flottement dans laquelle se retrouve le PSG à ce stade de la saison.

Il est possible de regarder le match OM PSG en direct sur Amazon Prime Video à partir de 21 heures. Si vous cherchez à savoir comment voir le replay du Classico de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, il vous suffit de noter que ce dernier sera disponible dès le lendemain sur Internet.

Le match OM-PSG de ce soir est l’un des événements les plus attendus de la 25ème journée de Ligue 1. Selon les sources les plus pertinentes, les compositions de l’OM et du PSG sont les suivantes pour le choc du jour :

Olympique de Marseille : Lopez – Balerdi, Bailly, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Tavares – Ünder ou Guendouzi, Malinovskyi – Sanchez

Paris Saint Germain : Navas – Dagba, Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes – Danilo, Gueye, Wijnaldum – Messi, Mbappé, Di Maria

