Enduro du Touquet 2023 : Voir la Course en Direct TV et Internet

Enduro du Touquet 2023 > aujourd’hui, voici comment voir la course de l’Enduro du Touquet en direct live streaming sur Internet et la retransmission de l’Enduro du Touquet en direct à la télévision. Samedi à partir de 12h15, ne ratez pas une minute de la course en direct.

L’édition de l’Enduro du Touquet 2023 a débuté ce weekend dans la station balnéaire du Touquet au Pas-de-Calais avec la participation de quelques 2000 pilotes qui représentent 15 Nations, les organisateurs s’attendent à accueillir pas moins de 250 000 spectateurs passionnés de moto venus sur place pour cette occasion exceptionnelle de voir de près les meilleurs pilotes. L’épreuve reine tant attendue se déroule ce dimanche à partir de 12h30 sur le front de mer. Le quadruple vainqueur de l’Enduropale et pilote de Yamaha Jean-Claude Moussé part favori et tentera d’enchaîner avec une 3e victoire d’affilée.



Important : affichez les liens en temps réel en rafraîchissant la page juste avant le départ de la course de l’Enduro du Touquet 2023

Voir Enduro du Touquet 2023 en Direct Streaming et à la Télévision

L’Enduropale du Touquet est retransmis en direct à la télévision sur la chaîne Automoto spécialiste des sports mécaniques. Dès 12h15, coup d’envoi de l’édition 2023 de l’Enduropale du Touquet en direct. A la télévision sur Automoto ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de l’Enduro du Touquet 2023 en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Résumé vidéo de l’Enduro du Touquet 2023 en Vidéo

Voici le résumé vidéo officiel de la dernière édition de l’Enduro du Touquet. 10 minutes de pur bonheur pour les amateurs d’enduro et de moto, avec une course exceptionnelle à revoir en images ici :

