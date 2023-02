Comment voir l’Enduropale 2023 en Direct TV et Video Replay ?

C’est ici. Enduropale 2023 > Quel plaisir de retrouver l’Enduro du Touquet au programme aujourd’hui! Voici comment regarder la course de l’Enduropale du Touquet ce samedi. Cette nouvelle édition est diffusée en direct live du Touquet, et les fans de moto peuvent voir la course en streaming sur Internet et l’Enduropale en en direct à la télévision. Facile et simple, voici coment faire.



Ce week-end, Le Touquet accueille les fans de sports mécaniques sur les magnifiques plages de la Côte d’Opale. Les conditions météo sont absolument optimales pour la course de moto du jour. Dès l’heure du départ de l’Enduropale, il ne faut rien rater de cette course unique au monde, et qui a traversé les décennies pour devenir une référence dans le domaine de l’Enduro.

Pour voir l’Enduro du Touquet, il suffit de partager le lien en cliquant ici:



Pour l’édition de cette saison, l’Enduropale débute dans la station balnéaire du Touquet dans le Pas-de-Calais avec la participation de quelques 2 000 pilotes. En provenance de plus de 15 pays différents, ils viennent participer à ce que les organisateurs qualifient de « championnat du monde de course Enduro ». Les 200 000 spectateurs de l’Enduro du Touquet ne s’y trompent pas.

Voir l’Enduropale 2023

Cette année, l’édition de l’Enduropale du Touquet est retransmise en direct à la télévision. Il est donc très simple de retrouver la course en direct, du départ à l’arrivée. Le programme de l’Enduropale est très chargé, mais il suffit de s’organiser pour ne rien rater des courses diffusées en direct TV. Sur smartphones, tablettes ou ordinateur, il est également de voir l’Enduropale du Touquet en streaming sur le site Internet de la chaîne TV. Cette année encore, pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début de la course. Vous saurez tout ici sur l’Enduropale du Touquet.