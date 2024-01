Voir la Coupe du Monde de Cyclo Cross en Direct TV et Streaming Video

Coupe du Monde de Cyclo-Cross aujourd’hui avec la 6e manche de l’épreuve élite messieurs en direct live Streaming et la retransmission de la Coupe du monde de Cyclocross en direct à la télévision. Toute la course est diffusée en intégralité en direct sur Internet aujourd’hui.

La 6e manche de la Coupe du Monde de Cyclo-Cross Epreuve élite messieurs aura lieu cet après-midi à partir de 14h55 à Rome en Italie et sera diffusé en direct sur Sport+. C’est l’avant dernière manche avant celle à Nommay en France ; Pour cette épreuve qui se déroulera au Memorial Romano Scotti, on retrouvera le leader du classement général, le hollandais Lars Van der Haar qui avait déjà remporté 3 des 6 épreuves jouées et qui sera toujours le favori, il sera suivi de l’allemand Philipp Walsleben 2e et du belge Klaas Vantornout 3e.

Pour voir la course en direct, choisissez la solution de diffusion en Direct TV que vous préférez (pensez à rafraîchir la page)

Coupe du monde de cyclo-cross en Direct

Voir la Coupe du Monde de Cyclo-Cross en Streaming

La Coupe du Monde de Cyclo Crossest retransmise en direct à la télévision sur Sport+. Dès 14h55, coup d’envoi du tournoi en direct. A la télévision sur Sport+ ou en direct Streaming sur Internet. Il est aussi possible de regarder Coupe du Monde de Cyclocross en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

J’aime ça : J’aime chargement…