Liverpool Manchester City 2022 en Direct TV et sur Internet

C’est la finale du Community Shield 2022 ! Voici comment voir le match Liverpool Manchester City en direct live streaming mais aussi en retransmission TV. La finale Liverpool Manchester City se joue ce samedi à 18h, diffusé par la chaîne Bein Sports. Il est également possible de voir Liverpool Manchester City sur Internet. Explications.

Ce samedi les fans de foot anglais vont être ravis pour le retour du Community Shield, le match qui ouvre la nouvelle saison en Angleterre. Et quelle affiche au programme ce soir : Liverpool Manchester City ! Un grand classique du football anglais qui va ravir les fans. Une longue histoire oppose les deux clubs, avec d’un côté la tradition populaire du football de nord de l’Angleterre et de l’autre côté le club riche et huppé qui attire les meilleurs joueurs de la planète avec ses contrats faramineux. A chaque grand match, Liverpool fait feu de tout bois, vous ne savez pas ce que vous allez obtenir, c’est presque leur faiblesse en réalité. A l’opposé, Manchester City est tellement contrôlé, ils gagnent les matchs de la même manière à chaque fois avec une régularité déconcertante. Tout oppose Liverpool et Manchester City et ce soir à partir de 18h, le Community Shield est l’occasion de voir quelle équipe est la mieux à même de commencer la saison anglaise par un premier trophée.

Le match Liverpool Manchester City est retransmis en direct à la télévision sur Bein Sports. La Premier League anglaise est peut-être le Championnat le plus performant et le plus spectaculaire du monde. Mais la dernière fois que Manchester City s’est aligné au King Power stadium, lieu du Community Shield de samedi contre Liverpool, il y avait Ferran Torres à la pointe de sa ligne d’attaque. Le monde a bien changé depuis, et Manchester City encore plus… Dès 18 heures (heure française, attention), pensez au coup d’envoi du match en direct. A la télévision sur Bein Sports ou en direct live streaming sur Internet, vous pouvez voir le match Liverpool Manchester City en Streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Bien sûr, n’oubliez pas que Liverpool et Manchester City se retrouvent ce soir remporter le premier trophée de la saison 2022 2023, avec un Community Shield prestigieux ce samedi 30 juillet. Intouchables ou presque lors de la saison de Premier League écoulée, Manchester City et Liverpool ont rivalisé pour le titre jusqu’à l’ultime journée de la saison 2021 2022. Avant le match, Liverpool a déboursé 85 millions de livres sterling pour s’attacher les services de Darwin Núñez, la star de Benfica. Le club a également recruté les très prometteurs Calvin Ramsay et Fabio Carvalho pour renforcer son équipe. Alors que City s’est également renforcé avec les signatures prestigieuses d’Erling Haaland et de Kalvin Phillips. Mais le Community Shield donnera des indices sur le degré de rafraîchissement et de renforcement de City au cours de cet été actif et déterminé. Verdict à partir de 18 heures, soyez au rendez-vous.

