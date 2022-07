Cornet Tomljanovic : Voir le Match en Direct TV Video sur Internet

Alizé Cornet AjlaTomljanovic en 8ème de finale de Wimbledon 2022 : voici comment voir le match en streaming sur Internet et en direct TV ce lundi 4 juillet à partir de 13h. Le match Cornet Tomljanovic est diffusé sur Bein Sports en direct à la télévision.

C’est reparti ce lundi 4 juillet pour la suite des huitièmes de finale de Wimbledon 2022. Et aujourd’hui encore, le programme est alléchant avec les deux dernières joueuses françaises en lice dans le tableau féminin. Harmony Tan (vers 17 heures, heure de Paris) et Alizé Cornet (vers 13 heures) jouent leur 8ème de finale sur le Court 1 et Court 2 respectivement. Dans le tableau Hommes, notez également que Nick Kyrgios et Rafael Nadal sont programmés sur le Centre Court.

Cornet Tomljanovic : Voir Wimbledon en Direct

Voici les chaines que les fans de tennis doivent connaître pour regarder les rencontres du jour en direct et en intégralité. Lundi 4 juillet 2022, le tournoi londonien est diffusé sur la chaîne beIN SPORTS. Pas avant 13 heures, c’est en direct du Court 2 que les fans de tennis ont rendez-vous pour retrouver le très attendu 8ème de finale entre Alizé Cornet (France) et Ajla Tomljanovic (Australie).

Vous pouvez retrouver les matches en direct ainsi que toutes les infos, palmarès et stats de Wimbledon 2022. Après avoir éliminé la numéro 1 mondiale Iga Swiatek (6-4, 6-2), Alizé Cornet (classée 37ème mondiale WTA) peut accéder aux quarts de finale du tournoi pour la première fois de sa carrière. Cela passe par une victoire de la joueuse niçoise contre Ajla Tomljanovic (44ème mondiale WTA).

Cornet Tomljanovic en Direct Streaming

Le match Cornet Tomljanovic de Wimbledon 2022 est retransmis en direct à la télévision sur Bein Sports. Dès13h à la télévision sur Bein Sports ou en direct streaming sur Internet, il est possible de regarder le match en direct. Avec votre téléphone mobile, tablette tactile ou ordinateur vous pouvez voir tous les matchs avec Bein Sports Connect, l'application numérique spécialement développée pour cela. Une autre solution de diffusion est de passer par Tennis TV l'application de streaming de l'ATP Tour. Vous pouvez voir tous les matchs de Wimbledon en direct et en HD sur Tennis TV également sur PC, tablette, téléphone mais aussi sur Apple TV, Fire TV, Roku, Chromecast, Android TV…