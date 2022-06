Moto GP Pays-Bas 2022 : Voir la Course en Direct TV et sur Internet

En direct – Assen : voici comment voir le Moto GP Pays Bas 2002 en direct streaming et à la télévision aujourd’hui. En live du circuit d’Assen, la course Moto GP est à voir sur Canal+ dès 14h ce dimanche 26 juin 2022. Soyez au rendez-vous pour tout voir du Grand Prix MotoGP des Pays-Bas. Explications.

Enorme Grand Prix en perspective, en direct d’Assen aux Pays-Bas ! C’est le programme qui attend les fans de MotoGP ce dimanche 26 juin 2022, avec un départ de la course prévu à 14 heures (heure de Paris). Sur votre ordinateur PC, votre écran de télévision, votre téléphone mobile ou votre tablette tactile, vous pouvez facilement voir le MotoGP Pays Bas 2022 en direct d’Assen. En streaming sur Internet et avec la diffusion en direct à la télévision sur Canal+, le Grand Prix MotoGP des Pays-Bas est à suivre en direct, et dès la fin de la course, vous pouvez revoir la course, récupérer le résumé vidéo en vidéo replay sur Internet et les meilleurs moments sur le site Tixup.

Retrouvez du vendredi au dimanche 26 juin 20222 l’ensemble des courses du Grand Prix des Pays-Bas 2022. Les Championnats du monde de vitesse moto regroupent les courses de vitesse sur circuit. Ils sont organisés par la Fédération internationale de motocyclisme avec une particularité : toutes les machines en compétition sont des prototypes. Ce week-end, la caravane mondiale du MotoGP s’arrête à Assen, sur un circuit historique du championnat. Introduit dès la première édition du championnat du monde MotoGP en 1949, le TT Circuit Assen aux Pays-Bas est le plus vieux tracé du calendrier. C’est à la « cathédrale » de la saison que s’attaquent les pilotes de MotoGP ce dimanche.

Le circuit du MotoGP Pays-Bas 2022 dispose d’un tracé technique et rapide, avec 6 virages à gauche et 12 virages à droite. Les courbes n’offrent pas beaucoup de place au repos avec une ligne droite relativement courte de 487 mètres. La forme actuelle de 4,5 kilomètres a été établie en 2006 et la course MotoGP de dimanche comptera 26 tours à boucler. En termes de records, pour les essais, il est de 1’31’’814 (établi par Maverick Viñales en 2021) et en situation de course, il est de 1’32’’869 (en 2021, par Fabio Quartararo).

Dans un calendrier moderne qui le place au milieu de la saison et avec des conditions météo qui pourraient être délicates à négocier pour les pilotes, le Grand Prix MotoGP d’Assen est considéré comme un tournant dans la saison. Ce vendredi ont eu lieu les essais libres, un premier à 9h55 et un second à 14h05. Le lendemain les essais ont continué avec un troisième à 9h55 et un quatrième à 13h30. Le jour même à 14h10 se tenait la qualification. Aujourd’hui dimanche 26 juin 2022, la course principale des MotoGP est programmée pour un départ à 14 heures (heure de Paris).

Pour activer la diffusion en direct du MotoGP Pays Bas 2022, plusieurs solutions sont à votre disposition. En France, en Belgique, en Suisse, au Canada ou partout ailleurs dans le monde, les fans de MotoGP peuvent voir le Moto Grand Prix d'Assen 2022 Voir le MotoGP Pays Bas 2022 en streaming sur Internet et en diffusion à la télévision sur Canal+.

