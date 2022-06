Castres Toulouse [TOP 14 EN DIRECT]: Voir le Match en Direct TV et sur Internet

TOP 14 Demi-finale Castres Toulouse : voici comment voir le match ce soir en streaming sur Internet et en direct à la télévision. Les fans du Top 14 ont rendez-vous à 21h pour voir la demi-finale Castres Toulouse en direct sur leur écran TV, ordinateur, tablette ou mobile. Explications.

Quel plaisir de retrouver cette affiche Castres Toulouse en demi-finale du Top 14 2022 ce soir en direct ! Le XV du Stade Toulousain se déplace à Nice pour affronter Castres aujourd’hui, sur la pelouse de la magnifique Allianz Arena. Pour ce que beaucoup de fans de rugby appelleraient habituellement un derby, la confrontation Castres Toulouse de ce soir n’est ni plus ni moins qu’une demi-finale du Top 14.

A noter que la préfecture a annulé la diffusion du match Castres Toulouse sur écran géant à Castres, ce qui privera les fans d’un moyen de regarder la demi-finale du Top 14 tout en profitant d’une ambiance festive. Qu’à cela ne tienne, il existe beaucoup d’autres solutions pour voir Castres Toulouse en direct streaming et en live à la télévision ce soir. Ce jeudi 17 juin 2002, vous pouvez voir le match Castres Toulouse dès 21h00 précises (heure de Paris), avec sa retransmission en direct à la télévision sur la chaîne Canal+ qui diffuse le Top 14 en intégralité tout au long de la saison. C’est une occasion unique de retrouver cette belle affiche en direct ! En streaming sur Internet, vous pouvez également voir le match de Castres et de Toulouse en streaming sur votre ordinateur, votre tablette tactile ou votre téléphone portable. Rien de plus simple : revenez ici sur Tixup juste avant le coup d’envoi de 21 heures pour choisir votre solution de retransmission de la demi finale de Top 14 et de récupérer en temps réel les liens de Castres Toulouse.

