Tour d’Italie 2022 en Direct : Voir l’Etape 20 Belluno Marmolada Passo Fedaia sur Internet

Voici comment voir la retransmission du Tour d’Italie 2022 en streaming sur Internet et en direct TV sur Eurosport. Exceptionnelle étape aujourd’hui entre Belluno et Marmolada Passo Fedaia pour conclure ce Giro par une course exceptionnelle. Vous pouvez voir le Tour d’Italie Etape 20 en live sur le web avec votre tablette, votre ordinateur et votre smartphone. Explications.

La 20ème étape du Tour d’Italie 2022 est absolument incroyable. A la veille de l’arrivée du Giro, les coureurs vont affronter 3 cols dantesques, dont une arrivée au sommet qui se termine avec une moyenne de 12% de dénivelé. Entre Belluno et Marmolada Passo Fedaia, l’étape de montagne du jour va marquer le classement général. Elle a été conçue pour cela en tout cas, avec ces 168 kilomètres qui assureront une nervosité indispensable aux meilleures étapes.

Voir l’étape 20 Belluno Marmolada Passo Fedaia en Direct TV et Streaming

Fans de cyclisme, vous avez rendez-vous à la télé et sur le web pour voir l'étape Belluno Marmolada Passo Fedaia du Tour d'Italie 2022 avec un player web à installer simplement. Pour voir l'étape en direct du Tour d'Italie 2022, branchez-vous sur Eurosport à la télévision.

