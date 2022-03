Voir le match Irlande Belgique en Direct TV et sur Internet

Le match Irlande Belgique à voir en direct aujourd’hui > Voici, ce soir, deux formations qui auront connu des parcours différents dans la compétition, mais qui n’auront jamais démérité pour en arriver jusque-là.

Certainement l’une des nombreuses surprises, l’Irlande aura frappé un grand coup dans son histoire, et dans les pages récemment écrites. Après un match fou, la victoire trois buts à zéro pour les Irlandais permettra la qualification pour les phases finales à la première place devant l’Angleterre s’il vous plaît.

Sachez que le match Irlande Belgique est à voir en direct aujourd’hui à partir de 18 heures. Du côté de la Belgique, l’on se sera fait surprendre par l’Italie lors du match d’ouverture de l’Euro 2016 de football ; ce qui n’est pas un drame en soi lorsque l’on regarde la qualité et les prouesses des joueurs Italiens au tour suivant, avec une défaite deux buts à zéro. Il fallait se reprendre, ensuite, pour ne pas créer le doute dans les esprits, et c’est ce que la Belgique fera parfaitement bien. Pour le compte de la deuxième journée, la Belgique parviendra à se défaire de l’Irlande sur le score de trois buts à zéro, puis connaîtra une nouvelle victoire face à la Suède lors du dernier match, un à zéro cette fois-ci. En huitièmes de finale, la Belgique se voyait opposée à la surprenante première du groupe E, la Hongrie. Si l’on avait pu espérer une belle rencontre pour les Hongrois, nous pourrons souligner que ces derniers n’auront jamais fermé le jeu, et c’est tout à leur honneur. Toutefois, la Belgique semblait, ce soir-là, bien supérieure sur le terrain, avec un Eden Hazard au sommet de sa forme. Incroyable, le joueur Belge l’aura été et l’on peut aisément dire que la victoire de la Belgique nous vient de l’explosivité d’Eden Hazard, réalisant de nombreux exploits sur le terrain. Victorieuse quatre buts à zéro, la Belgique reprend confiance dans le tournoi et retourne du côté des favoris, une place qu’il va falloir garder ce soir, d’autant que le Pays de Galles est, collectivement, intéressant et désireux de rattraper son match raté face à l’Irlande du Nord.

