Indian Wells : Voir le Match en Streaming Internet en Direct des Masters Indian Wells de Tennis

Tennis : voici comment voir les Masters Indian Wells en direct live streaming sur Internet et la retransmission en direct à la télévision. Du 13 au 20 mars 2022 les fans de tennis peuvent voir le match en direct TV et sur smartphone, ordinateur ou tablette. Explications.

Place au premier tournoi Masters 1000 de la saison, qui se déroule à Indian Wells en Californie (Etats-Unis). Le joueur britannique Cameron Norrie défend son titre et huit joueurs français sont directement qualifié pour le tableau principal d’Indian Wells. A noter : Gaël Monfils est tête de série n°26 et exempté de premier tour sur le tournoi californien. On retrouve également à Indian Wells Hugo Gaston, Ugo Humbert. Benoît Paire, Adrian Mannarino, Richard Gasquet, Benjamin Bonzi et Arthur Rinderknech.

Pour voir le match en Direct TV, choisissez la solution que vous préférez (pensez à rafraîchir la page pour afficher les liens en temps réel)

Masters Indian Wells en Direct Streaming

Le match du jour à Indian Wells est retransmis en direct à la télévision sur Eurosport. Dès 20h15, coup d’envoi du programme de la journée en direct. A la télévision sur Eurosport ou en direct streaming sur Internet il est aussi possible de regarder le tennis en streaming : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

Indian Wells en Streaming Live

Vous voulez Voir le Match de Tennis en Direct ? Cliquez ici :

Partager : Twitter

Facebook