Voir la Coupe du Monde de Ski en Direct Live TV et sur Internet

La compétition du Ski alpin est organisée annuellement avec la 48e édition cette saison et comme chaque année elle reprend de plus belle avec des skieurs qui ont annoncé leur retraite à l’instar de Therese Borssen, Fanny Chmelar, Nicole Gius, Jean-Philippe Roy, Trevor White, Andrej Jerman et Bernard Vajdič. La particularité de cette saison c’est qu’elle intervient avec les Jeux Olympiques d’hiver qui se déroulent à Sotchi en Russie et qui débutent aujourd’hui. Comme ce fut le cas chaque année, la saison a débuté sur le glacier de Sölden avec le slalom géant. Et après un passage par l’Autriche la Finlande et l’Amérique du Nord, place à la France et l’Italie ce samedi avec la descente des hommes au Val Gardena et la descente des femmes au Val d’Isère. Le classement général des hommes est comme suit, la 1re place occupée par le norvégien Aksel Lund Svindal, la 2e par l’autrichien Marcel Hirscher, et la 3e position occupée par l’américain Ted Ligety. Pour les femmes, on retrouve la suisse Lara Gut à la 1re place, la 2e place occupée par l’allemande Maria Hofl-Riesch et Tina Weirather du Liechtenstein occupe la 3e place.

