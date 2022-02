Voir le Match FC Barcelone Atletico Madrid en Direct TV et sur Internet

FC Barcelone Atletico Madrid : regardez le match Atletico Madrid FC Barcelone aujourd’hui. Vous avez rendez-vous pour voir le match du Barca en direct à la télévision et sur Internet en live streaming sur smartphone, tablette ou ordinateur. Explications.

C’est dans l’antre de l’Atletico Madrid que se joue ce soir le match du FC Barcelone, une rencontre essentielle du football espagnol. Le stade Vicente Calderon accueille tous les fans de football espagnol venus acclamer leur équipe pour le premier titre de la saison. Aujourd’hui est donc un jour de fête pour le foot outre-Pyrénées, où la rivalité entre Madrid et Barcelone va battre son plein, pour le plus grand plaisir de tous les socios !

Match Barcelone Atletico Madrid en Direct TV

Bien entendu, ce match aller de la finale de la Supercoupe d’Espagne a un goût particulier pour David Villa. Tous les médias ont les yeux braqués sur l’attaquant de l’Atletico Madrid, que le FC Barcelone et son nouveau coach Gerardo « Tata » Martino viennent de laisser partir à l’intersaison. Nul doute que David Villa aura à cœur de prouver son talent et son efficacité. Un véritable match dans le match est donc à attendre dans ce Barcelone Atletico Madrid de ce jour, entre David Villa et le duo de choc catalan Lionel Messi + Neymar. Vous avez donc rendez-vous à la télévision sur la chaine Bein Sports qui diffuse le match en direct TV. Pour Internet, vous pouvez voir le match du Barca en live sur Internet, et regarder ici même en replay vidéo les buts du FC Barcelone et de l’Atletico Madrid dès la fin de la Supercoupe d’Espagne.

