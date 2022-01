Voir le Match Marseille Montpellier en Direct TV sur Internet

Coupe de France, OM Montpellier : voici comment voir le match Olympique de Marseille Montpellier HSC aujourd’hui en direct sur Internet et à la télévision. Vous pouvez regarder le match OM Montpellier en direct ce soir sur Eurosport et sur Internet avec votre ordinateur, téléphone ou tablette. Explications.

La retransmission du match OM Montpellier est assurée en direct par la chaîne Eurosport et en ligne. Vous pouvez voir en direct le match de la Ligue 1 entre Montpellier et l’OM sur Eurosport à partir de 21 heures (heure de Paris). Les fans de football pourront assister aujourd’hui au match Montpellier Hérault SC et l’Olympique de Marseille en direct sur Eurosport et en live sur Internet.

Pour voir le match OM Montpellier de Coupe de France en streaming

Ce samedi 29 janvier, l’Olympique de Marseille reçoit Montpellier HSC pour le compte des 1/8ème de Finale de la Coupe de France. Le match d’ouverture des huitièmes de finale entre Montpellier et Marseille sera retransmis en direct à la télévision sur Eurosport. Rendez-vous donc pour les supporters des deux équipes à partir de 21h, Montpellier – Marseille sera retransmis en direct à la télévision sur Eurosport ou en direct sur Internet. Il est aussi possible de regarder Montpellier – Marseille en live : pour tout savoir, revenez ici même sur Tixup.com un peu avant le début du match. Vous saurez tout ici.

