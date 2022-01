Voir le Match de Handball France Montenegro en Direct TV sur Internet

Euro 2022 de Handball : ce soir le match capital de l’équipe de France de hand contre le Montenegro. Voici ce qu’il faut savoir pour voir le match en direct live streaming et à la télévision. Pour ce match du Championnat d’Europe Masculin de handball, la retransmission de France Montenegro de l’Euro 2022 est diffusée en direct TV dès le coup d’envoi. Si vous êtes fan de l’équipe de France de handball, c’est la garantie de voir le match France Montenegro en direct TV et en streaming live (ordinateur, tablette, téléphone mobile) où que vous soyez dans le monde. Alors soyez au rendez-vous pour supporter les Bleus pour ce match crucial.

Le match de ce soir est une quasi-mission commando pour l’équipe de France de handball en cet avant-dernier match du tour principal de l’Euro 2022. L’équipe de France, qui a subi de plein fouet sa défaite contre l’Islande, se retrouve au pied du mur dans ce match France Montenegro qui devrait lui permettre de maintenir l’espoir de redresser la barre. L’équation est désormais simple pour les hommes de Guillaume Gille. Il est obligatoire de battre les Monténégrins et d’aller chercher une dernière victoire contre les vice-champions olympiques danois (qu’ils avaient dominé dans la finale d’anthologie des JO de Tokyo en août). L’affaire est loin d’être simple pour France Montenegro, mais la qualification pour le dernier carré est à ce prix.

Et pour le programme TV complet, à quelle heure et sur quelle chaîne est-possible de voir le match France Montenegro, Euro 2022 de handball. Sachez que c’est à 20 heures 30 que la confrontation est diffusée en direct TV et en intégralité. En France, c’est la chaîne Bein Sports 1 qui permet de regarder le match de hand à la télévision. Mais où que vous soyez dans le monde, des solutions existent pour voir France Montenegro en direct, quel que soit votre écran préféré.

« On va devoir batailler contre le Montenegro », a déclaré Nikola Karabatic. Mais alors qu’il dispute l’une de ses dernières compétitions avec les Bleus, le joueur reste déterminé à tout faire pour éviter une désillusion européenne à l’équipe de France de handball. « On est dos au mur, on n’a plus de joker, il faut gagner les deux derniers matchs si on veut aller en demi-finale » a-t-il reconnu. Dès ce lundi 24 janvier, cela passe par une victoire des Bleus dans le match France Montenegro.

Cette année pour l’Euro 2022, le diffuseur gratuit exclusif des plus belles rencontres de l’équipe de France est le Groupe TF1. La chaîne veut proposer aux fans jusqu’à cinq matchs de l’Equipe de France de handball, étalés du 1er Tour jusqu’à la finale du 30 Janvier (qui sera diffusée sur TF1 si les Bleus se qualifient pour jouer le titre de l’Euro 2022). Mais attention, retenez bien que ce soir à partir de 20h30, le match est diffusé en intégralité sur Bein Sports 1 (et non sur une chaîne du groupe TF1). En détail, voici les différentes solutions à activer pour voir le match en direct streaming sur Internet ou à la télévision.

Le match France Montenegro est retransmis en direct à la télévision sur Bein Sports. Dès 20h30, coup d'envoi du match de l'équipe de France de handball en direct et ensuite, c'est parti pour une rencontre d'anthologie !

